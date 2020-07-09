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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 09.07.2020 - 11:24,Son Güncelleme:

Kayseri'de 3 katlı bina, karantinaya alındı

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Kayseri'de 3 katlı bina, karantinaya alındı
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KAYSERİ'de, koronavirüs tespit edilen Suriye uyruklu B.A.'nın oturduğu 3 katlı apartman, karantinaya alındı.

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli B.A., yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada B.A.'ya yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine B.A.'nın oturduğu 3 katlı bina, karantinaya aldı. Polis, apartmana şerit çekerek, giriş- çıkışları engelledi. Apartmanda oturan 10 ailenin ihtiyaçlarının karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

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