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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 03.06.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Kayseri'de 3 ev karantinaya alındı

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Kayseri'de 3 ev karantinaya alındı
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KAYSERİ Hacılar'da, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin yaşadığı ev ile komşularına ait 2 ev karantinaya alındı.

Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Hacı Sami Boydak caddesi üzerinde bulunan mobilya fabrikasında çalışan ismi öğrenilemeyen bir kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrolde mobilya işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine işçinin yaşadığı müstakil ev ile komşularının yaşadığı 2 ev karantinaya alındı. 3 evde yaşayan 14 kişinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

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