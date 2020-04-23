MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri'de 23 Nisan'da doğan 15 çocuğa doğum günü sürprizi
GeriGündem Kayseri'de 23 Nisan'da doğan 15 çocuğa doğum günü sürprizi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 18:33,Son Güncelleme:

Kayseri'de 23 Nisan'da doğan 15 çocuğa doğum günü sürprizi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayseri'de 23 Nisan'da doğan 15 çocuğa doğum günü sürprizi
Abone Olgoogle-news

Talas Vefa Sosyal Destek Merkezi çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan'da doğan 15 çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Vefa Sosyal Destek Merkezi görevlileri tarafından ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerdeki 15 çocuğun doğum gününü kutlamak için hazırlık yapıldı.

Ekipler, belirlenen adreslere gelerek kapının önünde doğum günü pastalarının üstündeki mumları yakarak zillere bastı. Karşısında ellerinde pastayla görevlilerle karşılaşan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Görevlilerin "iyi ki doğdun" şarkısı eşliğinde yanan mumları üfleyen çocuklara ayrıca Talas Belediyesinin zeka oyunları setleri, kitaplar hediye edildi.

Çocuklar ile aileleri sürpriz doğum günü için Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz de çocukların doğum günü kutlamasına katıldı.

Kayseride 23 Nisanda doğan 15 çocuğa doğum günü sürprizi

Kayseride 23 Nisanda doğan 15 çocuğa doğum günü sürprizi

Kayseride 23 Nisanda doğan 15 çocuğa doğum günü sürprizi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle