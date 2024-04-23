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Kayseri'de 23 Nisan kutlamalarÄ±nda 'Puta tapmayÄ±n' diye baÄŸÄ±rdÄ±! Åžüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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#Kayseri#23 Nisan#Tören
Kayseride 23 Nisan kutlamalarÄ±nda Puta tapmayÄ±n diye baÄŸÄ±rdÄ± ÅžÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 11:07

Kayseri'de Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± kutlamalarÄ±nda AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk sunumu Ã¶ncesi R.K. (45), "Ey MÃ¼slÃ¼manlar puta tapmayÄ±n" diye baÄŸÄ±rdÄ±. ÅžÃ¼pheli R.K., polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°fadesinde akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenilen R.K., rapor alÄ±nmasÄ± iÃ§in Kayseri Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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Kayseri'de, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± etkinlikleri dolayÄ±sÄ±yla AtatÃ¼rk anÄ±tÄ±na Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±. Cumhuriyet MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende, saygÄ± duruÅŸunun ardÄ±ndan, Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu.

Ã–ÄŸrenciler ve Ã¶ÄŸretmenlerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bahameddin KarakÃ¶se AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk sundu.

Kayseride 23 Nisan kutlamalarÄ±nda Puta tapmayÄ±n diye baÄŸÄ±rdÄ± ÅžÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

GÃ–ZALTINA ALINDI

KarakÃ¶se'nin Ã§elenk sunmasÄ±ndan hemen Ã¶nce alana giren R.K. iki elini havaya kaldÄ±rÄ±p, yana doÄŸru aÃ§arak, "Ey MÃ¼slÃ¼manlar puta tapmayÄ±n" diye baÄŸÄ±rdÄ±. TÃ¶ren alanÄ±nda bulunan GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± polis ekipleri tarafÄ±ndan hÄ±zla alandan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan R.K., emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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"AKIL SAÄžLIÄžIM YERÄ°NDE DEÄžÄ°L"

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve ilk ifadesinde akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenilen R.K., rapor alÄ±nmasÄ± iÃ§in Kayseri Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â

Kayseride 23 Nisan kutlamalarÄ±nda Puta tapmayÄ±n diye baÄŸÄ±rdÄ± ÅžÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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#Kayseri#23 Nisan#Tören

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