GÃ¼ncelleme Tarihi:
Kayseri'de, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± etkinlikleri dolayÄ±sÄ±yla AtatÃ¼rk anÄ±tÄ±na Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±. Cumhuriyet MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende, saygÄ± duruÅŸunun ardÄ±ndan, Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu.
Ã–ÄŸrenciler ve Ã¶ÄŸretmenlerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bahameddin KarakÃ¶se AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk sundu.
GÃ–ZALTINA ALINDI
KarakÃ¶se'nin Ã§elenk sunmasÄ±ndan hemen Ã¶nce alana giren R.K. iki elini havaya kaldÄ±rÄ±p, yana doÄŸru aÃ§arak, "Ey MÃ¼slÃ¼manlar puta tapmayÄ±n" diye baÄŸÄ±rdÄ±. TÃ¶ren alanÄ±nda bulunan GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± polis ekipleri tarafÄ±ndan hÄ±zla alandan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan R.K., emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
"AKIL SAÄžLIÄžIM YERÄ°NDE DEÄžÄ°L"
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve ilk ifadesinde akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenilen R.K., rapor alÄ±nmasÄ± iÃ§in Kayseri Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â