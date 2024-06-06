Kayseri'de 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasını 2 savcı araştıracak

Haberin Devamı

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan 4 Haziran'da kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Uçaktaki Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen, şehit oldu. Uçak düştükten sonra bölgede bulunanlar ile tarım işçileri, enkaza müdahale etmeye çalıştı.

O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, bölgede bulunanlar ile tarım işçilerinin uçaktaki alevlere su döktükleri, bazılarının ay çekirdeklerini sökerek alevlerin üzerine attığı, bazıların da elleri ile tarladaki toprakları alevlere atarak söndürmeye çalıştıkları görüldü.

Diğer yandan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, kaza ile ilgili 1'i başsavcı vekili olmak üzere 2 savcı görevlendirdi. Soruşturma kapsamında, kaza kırım raporunun beklendiği öğrenildi.

Haberin Devamı