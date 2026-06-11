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Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı; 3 ölü, 5 yaralı

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#Kayseri#Bünyan#Trafik Kazası
Kayseride 2 otomobil çarpıştı; 3 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 21:53

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Bünyan ilçesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.B. yönetimindeki 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 38 UV 784 plakalı otomobil, Gergeme Mahallesi’ndeki kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine, polis, itfaiye, jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası araçlardaki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

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#Kayseri#Bünyan#Trafik Kazası

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