MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs karantinası
GeriGündem Kayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs karantinası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 23.06.2020 - 11:19,Son Güncelleme:

Kayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs karantinası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs karantinası
Abone Olgoogle-news

KAYSERİ'de, koronavirüs testi pozitif çıkan Suriye uyruklu A.D.'nin oturduğu bina karantina altına alındı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye mahallesi Fark sokakta çocukları ile oturan A D., yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. A.D.'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. A.D. hastanede tedavi altına alınırken, oturduğu bina ise koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. A.D'nin ailesiyle birlikte toplam 2 ailenin oturduğu binanın girişi kapatıldı. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Binada oturanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle