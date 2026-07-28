Kayseri'de 2.77 promil alkollü yakalanan aday sürücü, aracını çektirmemek için polise direndi

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgilenen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Z.Ş. yönetimindeki 38 ALD 506 plakalı otomobili kontrol etmek için durdurdu.

PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Z.Ş.’nin 2.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü olan Z.Ş.’nin ehliyeti daimi iptal edilirken, 25 bin TL idari para cezası kesildi.

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1 SAAT ARABADA OTURDU

Öte yandan, yasal sınırın çok üzerinde olan Z.Ş. uzun süre görev başındaki polislere zor anlar yaşattı. Otomobilinin çekileceğini duyan Z.Ş. aracına oturdu. Otomobilinin çekilmemesi için yaklaşık 1 saat direnerek adeta ekiplerin sabrını denedi.

POLİSE HAKARETLER SAVURDU

Kendisini görüntüleyen gazeteciye ve polis ekiplerine hakaretler savuran Z.Ş., güçlükle ikna edilerek otomobilden indirildi. Z.Ş.’nin kullandığı otomobil çekiciyle kaldırıldı. Z.Ş. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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