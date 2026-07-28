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Kayseri'de 2.77 promil alkollü yakalanan aday sürücü, aracını çektirmemek için polise direndi

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#Allkollü Kadın Sürücü#Kayseri#Polis
Kayseride 2.77 promil alkollü yakalanan aday sürücü, aracını çektirmemek için polise direndi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 12:40

Kocasinan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve yapılan kontrolde yüksek oranda alkollü olduğu tespit edilen aday sürücü Z.Ş.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edildi. 25 bin lira para cezası uygulanan sürücü, otomobilinin çekileceğini anlayınca yaklaşık 1 saat boyunca aracına binerek polise zor anlar yaşattı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgilenen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Z.Ş. yönetimindeki 38 ALD 506 plakalı otomobili kontrol etmek için durdurdu.

Kayseride 2.77 promil alkollü yakalanan aday sürücü, aracını çektirmemek için polise direndi

PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Z.Ş.’nin 2.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü olan Z.Ş.’nin ehliyeti daimi iptal edilirken, 25 bin TL idari para cezası kesildi.

Kayseride 2.77 promil alkollü yakalanan aday sürücü, aracını çektirmemek için polise direndi

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1 SAAT ARABADA OTURDU

Öte yandan, yasal sınırın çok üzerinde olan Z.Ş. uzun süre görev başındaki polislere zor anlar yaşattı. Otomobilinin çekileceğini duyan Z.Ş. aracına oturdu. Otomobilinin çekilmemesi için yaklaşık 1 saat direnerek adeta ekiplerin sabrını denedi.

Kayseride 2.77 promil alkollü yakalanan aday sürücü, aracını çektirmemek için polise direndi

POLİSE HAKARETLER SAVURDU

Kendisini görüntüleyen gazeteciye ve polis ekiplerine hakaretler savuran Z.Ş., güçlükle ikna edilerek otomobilden indirildi. Z.Ş.’nin kullandığı otomobil çekiciyle kaldırıldı. Z.Ş. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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#Allkollü Kadın Sürücü#Kayseri#Polis

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