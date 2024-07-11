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Kayseri'de 19 yaşındaki gencin şüpheli ölümü! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

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#Kayseri#Polis#Hastane
Kayseride 19 yaşındaki gencin şüpheli ölümü Ailesi gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 15:53

Kayseri'nin Talas ilçesinde 19 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu. Acı haberi alan gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu 1. sokak üzerinde meydana gelen olayda eve gelen yakınları A.E.K.'yi (19) yatağında hareketsiz buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Kayseride 19 yaşındaki gencin şüpheli ölümü Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Polis#Hastane

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