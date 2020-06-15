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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 14:39,Son Güncelleme:

Kayseri'de, 150 nüfuslu sokağa koronavirüs karantinası

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Kayseri'de, 150 nüfuslu sokağa koronavirüs karantinası
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KAYSERİ'de, 150 kişinin yaşadığı sokak, bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan mahallesi Emirhan sokakta yaşayan bazı vatandaşlar, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi, tedaviye alındı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından 150 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı. Polis, sokağı güvenlik şeridi ile giriş-çıkışlara kapattı.

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