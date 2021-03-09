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Gündem
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-
Haber Giriş: 09.03.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

Kayseri'de 15 yaşındaki kıza cinsel istismara 16 yıl 8 ay hapis!

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Kayseri'de 15 yaşındaki kıza cinsel istismara 16 yıl 8 ay hapis!

Kayseri'de sevgilisi E.O.'ya (15) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan D.D. (22), 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

Kocasinan ilçesinde geçen yıl 20 Mart'ta meydana gelen olayda, D.D.'nin aynı mahallede oturan sevgilisi E.O.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. E.O.'nun şikayeti üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan şüpheli D.D. hakkında, 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan sanık D.D., karar duruşmasında hazır bulundu.

D.D. duruşmada, E.O.'nun rızası ile ilişkiye girdiklerini ileri sürerek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanık D.D.'ye, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası vererek tutuklanmasına hükmetti. D.D., polis tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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