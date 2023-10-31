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Kayseri'de 15 gündür kayıp olarak aranıyordu... Ölü bulundu

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#Kayseri#Felahiye#Kayıp
Kayseride 15 gündür kayıp olarak aranıyordu... Ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 12:34

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 15 gündür kayıp olarak aranan Erkan Biçen (37), boş arazide park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

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Kayseri'de Felahiye ilçesi Alparslan Mahallesi'nde boş arazide park halindeki otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Erkan Biçen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Biçen'in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Bu sırada, Erkan Biçen'den 15 gündür haber alamayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Kayseri#Felahiye#Kayıp

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