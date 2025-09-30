×
Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, üvey babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 07:46

Kayseri’nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki Y.C.K., üvey babası H.P.'yi (31) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta 15 katlı binanın 8'inci katında meydana gelen olayda Y.C.K. (12) ile üvey babası H.P. (31) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C.K., bıçakla H.P.'yi kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri H.P.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Y.C.K. ise gözaltına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan H.P., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.P.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

