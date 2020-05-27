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Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 27.05.2020 - 14:59,Son Güncelleme:

Kayseri'de 12 katlı apartmana corona virüs karantinası

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Kayseri'de 12 katlı apartmana corona virüs karantinası
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KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, corona virüs tespit edilen 1 kişinin oturduğu 12 katlı apartmanda, karantina uygulaması başlatıldı. Apartmanda bulunan ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Anbar Mahallesi Kaplan Sokak'taki 12 katlı apartmanda yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada hastaya yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hastanın oturduğu, 52 daireli ve 12 katlı apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Polis ekipleri, bina çevresinde önlem alarak, giriş- çıkışları yasakladı. Apartmanda bulunan ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Kayseride 12 katlı apartmana corona virüs karantinası

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