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Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

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#Kayseri#Yağma#Cezaevi
Kayseride 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu Yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 07:19

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ‘yağma’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. (42) yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, hakkında ‘yağma’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. (42) yakalandı. İşlemleri tamamlanan A.Ş. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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#Kayseri#Yağma#Cezaevi

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