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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2021 - 15:07 | Son Güncelleme:

Kayseri'de 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Kayseri'de 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

KAYSERİ'de 'silahlı yağma' suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. (25), polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği polisleri 'Silahlı yağma' suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirleyen polis, eve operasyon düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan F.D., mahallenin ara sokaklarında yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Firari hükümlü, sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.

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