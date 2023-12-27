Kayseri'de 10 kişiyi dolandıran hükümlü böyle yakalandı... Mutfak dolabının içine gizli bölme yaptırmış

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Kayseri'de yaşayan T.S., internetten ilan veren satıcılarla buluşup, ürün karşılığında sahte altın verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişiler, polise başvurdu. Polis ekipleri, 10 kişiyi toplam 210 bin TL dolandırdığı tespit edilen T.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Adresine düzenlenen operasyonda şüpheli, evinde mutfak dolabının içine yaptırdığı gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan T.S.'nin ayrıca 'Kasten öldürme', 'Dolandırıcılık' ve 'Hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.