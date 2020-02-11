Kayseri ve Niğde'de okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi oldu?

Kayseri'de ve Niğde'de okullar tatil mi sorusu, öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin sabah saatlerinde araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Kayseri ve Niğde'de okullar tatil mi edildi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla ilçelerinde tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla ilçelerinde tüm okullarda, Bünyan ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 11 Şubat Salı ara verildi.

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde'de okullar dün tatil edilmişti. Bugün okulların tatil olması ile ilgili valilikten herhangi bir açıklama gelmedi.