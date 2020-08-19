MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri Valisi Günaydın: En büyük risk kaynağı düğünler görünüyor
GeriGündem Kayseri Valisi Günaydın: En büyük risk kaynağı düğünler görünüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 19.08.2020 - 13:07,Son Güncelleme:

Kayseri Valisi Günaydın: En büyük risk kaynağı düğünler görünüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayseri Valisi Günaydın: En büyük risk kaynağı düğünler görünüyor
Abone Olgoogle-news

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, koronavirüs önlemleri kapsamında iş yerlerini denetleyerek, vatandaşı uyardı. Günaydın, "En büyük risk kaynağı düğünler görünüyor. Düğünlerdeki riski minimize ettiğimizde çok rahat konuma geleceğiz" dedi.

Kayseri Valisi Günaydın, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge doğrultusunda, kentte denetimlerde bulundu. Vali Günaydın, iş yerlerine girerek, vatandaşı sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Kayseri'de koronavirüsle mücadelenin devam ettiği söyleyen Günaydın, "Bizler bu mücadelede zaman zaman kentin çeşitli yerlerinde sosyal mesafe ve maske denetimlerimizi yapıyoruz. Bizlerin amacı ceza yazmak değil, farkındalık oluşturmaktır. Vatandaşlarımız açıklanan kurallara uymalıdır. Kayseri ile ilgili önümüzdeki günlerle alakalı kısıtlama söz konusu değil. Düğünlerle ile ilgili sabit ekiplerimizi görevlendirdik. Düğünlerimizde biraz daha dikkatli olursak Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına riayet etmeliyiz. En büyük risk kaynağı düğünler görünüyor. Düğünlerdeki riski minimize ettiğimiz takdirde çok rahat bir konuma geleceğiz. Düğünlerde süreyi 3 saat olarak belirledik. Düğün sırasında kesinlikle temaslı oyunlar olmamalıdır. Düğün salonu sahiplerine bu konular broşürlü olarak anlatıldı. Düğünler konusunda hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Düğünlere gidenler çok fazla kalmadan maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek düğün yerlerinde bulunmalıdır" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle