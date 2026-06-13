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Kayseri Vali Yardımcısı Esmer, hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri Vali Yardımcısı#Şenol Esmer#Kalp Krizi
Kayseri Vali Yardımcısı Esmer, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 20:44

 KAYSERİ Vali Yardımcısı Şenol Esmer, kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sanal medya hesabından mesai arkadaşı olan Vali Yardımcısı Şenol Esmer’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Çiçek paylaşımında, "Kayseri Vali Yardımcımız, mesai arkadaşım Sayın Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Uzun yıllar boyunca devletimize ve milletimize büyük bir özveriyle hizmet eden Sayın Vali Yardımcım; görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle mülki idare camiamızda ve Kayseri’mizde saygın bir yer edinmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Vali Yardımcısı Esmer, hayatını kaybetti

 

 

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#Kayseri Vali Yardımcısı#Şenol Esmer#Kalp Krizi

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