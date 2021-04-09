Kayseri Posta Kodu kaçtır? Kayseri ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları posta veya kargoların varış noktasına ulaştırılması ve ayrıştırılması için büyük önem taşımaktadır. Kayseri iline veya ilçelerine gönderilecek postalar için ise 5 haneli dijital kod kullanımı önemli olmaktadır.

Kayseri Posta Kodu Kaçtır?

PTT gönderimleri posta kodlarına göre sınıflandırılmaktadır. Bu da gönderilerin karışmadan sorunsuz ve hızlı bir şekilde gönderilmesi gereken adrese ulaşmasını sağlamaktadır. Kayseri iline gönderilecek olan postalarda kullanılan posta kodu ise 38000 olmaktadır.

Kayseri İli ve İlçelerinin Posta Kodları

Kayseri iline bağlı toplamda 16 ilçe yer almaktadır. Kayseri iline gönderilecek olan postalarda hangi ilçeye gönderiliyor ise o ilçenin posta kodu kullanılmalıdır. Kayseri iline bağlı olan ilçelerin posta kodları şunlardır:

- Akkışla İlçesi: 38830

- Bünyan İlçesi: 38600

- Develi İlçesi: 38400

- Felahiye İlçesi: 38750

- Hacılar İlçesi: 38310

- İncesu İlçesi: 38560

- Kocasinan İlçesi: 38090

- Melikgazi İlçesi: 38150

- Özvatan İlçesi:38770

- Pınarbaşı İlçesi: 38700

- Sarıoğlan İlçesi: 38820

- Sarız İlçesi: 38660

- Talas İlçesi: 38300

-Tomarza İlçesi: 38900

- Yahyalı İlçesi: 38500

- Yeşilhisar İlçesi: 38800

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