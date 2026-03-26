Kayseri pastırmasına coğrafi işaret tescili… AB tescili alan 46’ncı ürün oldu

Haberin Devamı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kayseri’nin asırları aşan lezzeti, şimdi sınırları aşıyor. Kendine has aroması ve karakteristik tadıyla Kayseri pastırması, AB tescili alan 46’ncı coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Eşsiz lezzetlerimizi küresel markalara dönüştürmeye, coğrafyamızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Kayseri’ye, emek veren tüm üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK UĞRAŞTIK VE BAŞARDIK’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, “Kayseri Pastırması, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 46’ncı ürünümüz oldu. Memleketim Kayseri’ye ve ülkemize hayırlı olsun. Tescil sürecinde itirazlar oldu. Uzmanlarımız ve hukukçularımız ile çok uğraştık. Sonunda Kayseri olarak hedefimize ulaştık. Yerel değerlerimize sahip çıkan Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy’u, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulunu, Meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İŞARET ALAN ÜRÜNLER

Türkiye’nin AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

“Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Yenice ıhlamur balı, Maraş çöreği, Adana şalgamı, Kayseri pastırması.”