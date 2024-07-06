Kayseri olaylarında 855 kişiye gözaltı

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Yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şunları söyledi: “30 Haziran günü Kayseri’de çirkin bir olay yaşandı. Bunun üzerine Kayseri’de bazı eylemler meydana geldi. Bu olaylar sonrası 855 şahıs gözaltına alındı. Bunların 13’ü tutuklandı, 145’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

468’İNİNSUÇ KAYDI VAR

Kayseri’de gözaltına alınan şahıslardan 468’inin 50 farklı suçtan adli kaydı bulunuyor. Bu suçlar arasında ‘göçmen kaçakçılığı’, ‘kasten yaralama’, ‘yağma’, ‘hırsızlık’, ‘cinsel istismar’, ‘tehdit-hakaret’, ‘uyuşturucu, mala zarar verme’, ‘dolandırıcılık’ ve şantaj gibi suçlar da var. Türkiye genelinde ise benzer olaylar nedeniyle toplam 1065 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28’i tutuklandı, 187’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın Güvenlik Daire Başkanlığımız ile koordineli yaptığı çalışmalar sonrası Kayseri’deki olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 6’sı yurtdışında olmak üzere toplam 189 hesap yöneticisi tespit edildi. 108 şahıs yakalandı. Bunlardan 12’si tutuklandı. Gözaltındaki 6 şahsın işlemleri devam ediyor, 38 adli kontrol, 52 kişi de serbest kaldı.” Öte yandan Suriye’nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan 1 kişi yakalandı. Türk bayrağını öpen şahıs özür diledi. m DHA