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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 14:54 | Son Güncelleme:

Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

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Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı
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KAYSERİ merkezli Ankara ve İstanbul'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt içindeki askerlerden sorumlu olan mahrem imamların, ankesörlü ve sabit hatlardan muvazzaf askerlerle görüştüğü tespit edildi. Bunun üzerine Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri merkezli Ankara ve İstanbul'da operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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