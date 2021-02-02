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Gündem
AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu!

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Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu!
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Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'nin askerlerden sorumlu "mahrem imamları"nın ankesörlü ve sabit hatlardan aradıkları çoğunluğu muvazzaf farklı rütbelerdeki 15 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kayseri, Ankara ve İstanbul'da çeşitli adreslere gerçekleştirilen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca, İstanbul merkezli yürütülen başka soruşturma kapsamında da Kayseri'de 6 asker yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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