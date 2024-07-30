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Kayseri Melikgazi'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

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#Mersin#Kaza#Trafik
Kayseri Melikgazide işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 10:07

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde işçi servisi ile lojistik kamyonunun çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen kazada, R.Ö. idaresindeki 38 P 0791 plakalı işçi servisi ile U.E. yönetimindeki 26 AFT 262 plakalı lojistik kamyonu çarpıştı. Kazada sürücü R.Ö. ile birlikte işçi servisinde bulunan toplam 10 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kayseri Melikgazide işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

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#Mersin#Kaza#Trafik

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