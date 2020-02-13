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DHA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 20:57,Son Güncelleme:/

Kayseri- Kahramanmaraş karayoluna çığ düştü!

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Kayseri- Kahramanmaraş karayoluna çığ düştü!

Kayseri'nin Sarız ilçesinde, Kayseri- Kahramanmaraş karayoluna çığ düştü. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

 

Olay, saat 18.00 sıralarında Kayseri- Kahramanmaraş karayolunda meydana geldi. Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

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