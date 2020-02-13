Kayseri- Kahramanmaraş karayoluna çığ düştü!

Olay, saat 18.00 sıralarında Kayseri- Kahramanmaraş karayolunda meydana geldi. Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.