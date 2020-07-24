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Şeref KAHRAMAN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 24.07.2020 - 15:01,Son Güncelleme:

Kayseri İl Sağlık Müdüründen koronavirüs uyarısı: Çay ikramlarını iptal edelim

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Kayseri İl Sağlık Müdüründen koronavirüs uyarısı: Çay ikramlarını iptal edelim
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SON 3 günde koronavirüs vaka sayıları en çok artan iller arasında bulunan Kayseri'de İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli, "Çay ikramlarını iptal edelim" uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıklarken, "Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" ifadelerini kullandı. Kayseri İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli de bunun üzerine Twitter hesabından paylaşım yaparak, vatandaşları uyardı. Benli, "Kayseri'deki vaka artışı dün açıklandı. Karşılaştığımız herkesi Covid taşıyormuş gibi düşünerek davranmalıyız. Maske, mesafe; çay ikramlarını iptal edelim" ifadelerini kullandı.

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