Kayseri İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste düşüş 4 gündür durmuş durumda

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı. Maske takmayan vatandaşlara ceza kesilen denetim sonrası konuşan Benli, "Kayseri olarak pandeminin orta seviyesinde bir düşüş yaşadık ama son 4 gündür düşüşümüz durmuş durumda. Hafiften bir artışa geçmiş durumdayız. Bu artışla ilgili olarak da filyasyonda gözümüze iki nokta çarpıyor. Birincisi öğrenci hareketliliği, ikincisi ise yeni sanayi bölgemizdeki oto tamircilerimizin bu virüse karşı önlemlerini biraz azaltmış olmaları. Bundan sonra inşallah daha kontrollü bir şekilde götürebiliriz. Bunun içinde maske konusu çok öne çıkmış durumda. Çünkü önümüzdeki ay grip ayı. Grip sezonuna giriyoruz. Grip sezonunu hasarsız atlatabilmek için maske kullanımı daha önemli hale geliyor. Maske aynı zamanda insanları grip virüsünden koruyor. Onun için maskeyi küçümsemeden tedbirlere daha çok uymamız gerekiyor" dedi.

‘KAYSERİ DEĞERLERİNİ VE BÜYÜKLERİNİ KAYBEDİYOR’

Vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyaran Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu düşüşün temel nedeni Kayseri halkımızın bu kurallara uyması, hareketliliği azaltması ve '15 gün evde kal Kayseri' çağrımıza kulak vermesi olarak görülüyor. Ayrıca, hızlı bir elbirliği bu sürecin toparlanmasına neden oldu. Ancak önümüzdeki günleri rahat geçirebilmemiz için mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Gençler, 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Bu virüste siz taşıyıcı olabiliyorsunuz. Çocuklar süper taşıyıcı konumundalar. Bunun için sizler de lütfen maskelerinizi çıkarmayın. Mümkün olduğu kadar da evden ayrılmayın. Bir yandan vebale giriyoruz. Eğer tedbirlere uymamaktan dolayı bir başka birisi etkilenirse burada vebal kalıyor" diye konuştu.