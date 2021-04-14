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DHA
Haber Giriş: 14.04.2021 - 21:46 | Son Güncelleme:

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Altınkaya koronavirüse yenildi

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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Altınkaya koronavirüse yenildi

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya (59), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, yaklaşık 1 ay önce kas ağrısı şikayetiyle Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 3 çocuk babası Altınkaya, evinde karantinaya alındı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Altınkaya, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Altınkaya, doktorarın tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Altınkaya, yarın toprağa verilecek.

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