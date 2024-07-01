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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: Vatandaşlarımızı sağduyulu davranmaya davet ediyorum

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#Kayseri#Ankara#TBMM
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: Vatandaşlarımızı sağduyulu davranmaya davet ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 18:00

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi. Büyükkılıç, 'Sayın Cumhurbaşkanımız ile konuşmamızda da üzerinde durduğumuz konu, dün akşam saatlerinde şehrimizde yaşanan olayın hepimizi derinden üzmesi olmuştur. Olayın ehemmiyeti ve hassasiyeti göz önüne alınarak tüm vatandaşlarımızı sağduyulu davranmaya ve süreç içinde kendilerine ve milletimize zarar verecek hamlelerden uzak durmaya davet ediyorum.' dedi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'nın Kızılcahamam'da, AK Parti'nin 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile konuşmamızda da üzerinde durduğumuz konu, dün akşam saatlerinde şehrimizde yaşanan olayın hepimizi derinden üzmesi olmuştur. İlgili şahıs tutuklanmış, aile ve çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Şehrimizde Valiliğimiz ile birlikte gerekli önlemlerin alındığını Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Olayın ehemmiyeti ve hassasiyeti göz önüne alınarak tüm vatandaşlarımızı sağduyulu davranmaya ve süreç içinde kendilerine ve milletimize zarar verecek hamlelerden uzak durmaya davet ediyorum. Güvenlik güçlerimiz ve devletimizin ilgili birimleri gerekli önlemleri almıştır, böylesine üzücü olaylar bir daha yaşanmayacaktır" dedi.

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#Kayseri#Ankara#TBMM

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