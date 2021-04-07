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Gündem
Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç koronavirüse yakalandı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç koronavirüse yakalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtip, evinde tedavi gördüğünü açıkladı.

Bugün düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Ankara'ya giden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a toplantı öncesi yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Başkan Büyükkılıç, bunun üzerine toplantıya katılmadan aracıyla Kayseri'ye geri döndü. Büyükkılıç'ın tedavisine evinde başlandı.

Başkan Büyükkılıç, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, evimde istirahat etmekteyim. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Arayıp soran bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

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