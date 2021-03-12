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Gündem
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

Kayseri beyaza büründü

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Kayseri beyaza büründü

KAYSERİ'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Kayseri beyaza büründü
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyu etkili olan yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yürümekte zorlandı. Belediyelerin karla mücadele ekipleri karla kaplanan yolları açarak, tuzlama yaptı. Yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı.

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