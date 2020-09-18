Kayseri Adliyesi'ne 'HES' kodu olmayan alınmıyor

Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar gereği, koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenen Kayseri'de, hastaneler ve aile sağlığı merkezleri hariç tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tesislerinde HES kodu zorunluluğu getirildi. Karar gereği, Kayseri Adliyesi'ne gelen vatandaşlara polis ekipleri tarafından HES kodu olup olmadığı soruldu. Adliye girişine kurulan özel sistemle vatandaşların HES kodlarına bakılarak, bina içerisine girmelerine izin verildi. HES kodu olmayanlar ise adliyeye alınmadı.