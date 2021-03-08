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Gündem
Samed Aydın SUN/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 16:00 | Son Güncelleme:

Kayseri Adliyesi'nde 'HES kodu' kuyruğu

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Kayseri Adliyesi'nde 'HES kodu' kuyruğu

Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu ile giriş yapılan adliye önünde kuyruk oluştu.

Koronavirüs vakalarının en fazla arttığı kentlerden biri olan Kayseri'de hastaneler ve aile sağlığı merkezleri hariç tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tesislerinde HES kodu zorunluluğu uygulaması devam ediyor.

HES kodu ile giriş yapılan Kayseri Adliyesi'nde haftanın ilk iş günü kuyruk oluştu. Adliyeye gelen vatandaşlara polis ekipleri tarafından HES kodu olup olmadığı soruldu. HES kodu olan vatandaşlar adliyeye alınırken, HES kodu olmayanların ise girişine izin verilmedi.

 

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