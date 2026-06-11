Kayra’yı kalbinden bıçakladı... Katil 17 Kayra 16 yaşında

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ANKARA’nın Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki parkta önceki gün akşam saatlerinde, Taha Erdem E. (17) ile kız arkadaşıyla yürüyen özel sağlık meslek lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Kayra Ataman (16) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kayra, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA-OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri, ağır yaralı Kayra Ataman’a sedye üzerinde dakikalarca kalp masajı yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kayra Ataman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelinin yanında olduğu iddia edilen babası Burak E. de gözaltına alındı. Kayra Ataman'ın cenazesi, dün sabah Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Kayra Ataman'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Anne Emine Ataman “Hiçbir şey konuşabilecek halde değilim. Adalet istiyorum, artık çocuklar ölmesin. Bir taneydi benim oğlum, özel harekat polisi olmak istiyordu” dedi.

‘BUNLAR ÇOCUK DEĞİL CANAVAR’

Kayra Ataman'ın babası Hanifi Ataman ise “Kız arkadaşıyla yolda yürürken sarhoş birisi çıkmış karşısına. Kıza laf atmış, oğlum da tepki göstermiş. Daha sonra laf atan kişinin oğlu olaya karışmış. Oğlumu kalbinden iki kez bıçaklamış. Ciğerim yanıyor, gözyaşlarım sel oldu. Bir tanecik oğlumu kara toprağa verdim. Çocuğun yanında bıçak olur mu, bunlar çocuk değil canavar. Adalet istiyorum, hak ettikleri cezayı bulsunlar. Kız arkadaşı aramış, dışarı çağırmış. Devamlı konuştuğu bir arkadaşıymış ama sevgilisi olduğunu hiç duymadık" ifadelerini kullandı.

Halası Kevser Güneş de Atlas Çağlayan ve Ahmet Minguzzi cinayetlerini hatırlatarak, "Sesimizi duyun. Bu çocukların hali ne olacak? Çok merhametli, efendi bir çocuktu. Silah nedir bilmezdi bile" açıklamasında bulundu.

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Kayra’nın, Emine ve Hanifi Ataman çiftinin 4 çocuğundan tek oğlu olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Taha Erdem E. ve babası Burak E.’nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÖLENLER DE KATİLLERİ DE ÇOCUK

- İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında tanımadığı 14 ila 17 yaşındaki kişiler tarafından bıçakla saldırıya uğramış, olaydan 14 gün sonra hayatını kaybetti.

- İstanbul Güngören’de 14 Ocak 2026’da 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, kafe çıkışında 15 yaşındaki E.Ç tarafından çıkan tartışmada bıçaklanarak katledildi.

- Ankara’da 10 Ağustos 2025’te 22 yaşındaki Hakan Çakır, kız kardeşi ve annesini korumak isterken 14 ve 17 yaşındaki iki katil tarafından öldürüldü.

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- Tokat’ta 3 Mart 2025’te 17 yaşındaki milli sporcu Berkay Melikoğlu, sokak ortasında 18 yaşında bir katil tarafından bıçaklanarak katledildi.

- Son olarak İzmir Karşıyaka sahilinde geçtimiz pazar günü, 15 yaşındaki Erdem Demir, çıkan tartışmada 18 ve 19 yaşında iki kişi taradından bıçaklanarak öldürüldü.