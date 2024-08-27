‘Kaynaştırma‘ başarıyı artırıyor

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ABD’deki Columbia Üniversitesi araştırmacılarından Katharine Parham Malhotra, Bütünleştirici Eğitimde Özel Gereksinimli Bireyler üzerine yaptığı çalışmada 8 yıl boyunca kaynaştırma öğrencilerini inceledi. Çalışmada kamuya açık olmayan okul verileri, eyalet eğitim departmanı ve Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi’nin İlköğretim ve Ortaöğretim Bilgi Sistemi’nden alınan akademik sonuçlar kullanıldı. Araştırma akademik yayınlar yapan SAGE Pub’da yayımlandı.

FAYDASI LİSEDE GÖRÜLÜYOR

Çalışma kapsamında ABD’de 2000’li yılların başında 8 yıllık bir süre boyunca tek bir sınıftaki tüm öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılandığı öğrenme sistemleri incelendi. Genel kanıya göre hem engelli hem de engelsiz bireylerin bir arada eğitim alması iki taraf için de eğitimi etkisizleştiriyordu. Ancak çalışmanın sonuncunda, incelenen bölgede uygulanan kaynaştırma poltitikalarının iki grup üzerinde de herhangi bir olumsuz etki görülmedi. Sınıftaki diğer öğrencilerin başarılarını olumlu etkilediği ve farkındalıklarının yükseldiği de belirlendi. İlkokul ile ortaokul sınav puanları ve devam oranları kaynaştırma eğitim politikalarından etkilenmedi. Uygulamayı takip eden yıllarda da lise mezuniyetinde iki puanlık artış olurken dokuzuncu sınıfa devam oranları altı puan arttı.

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OKULLARDA ZORUNLU OLMALI

Down Sendromu Derneği Danışmanı ve Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Cavkaytar: “Şu anda ülkemizde de MEB tarafından uygulanan kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamaları mevcut. Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları ülke politikası olarak benimsenmeli, okullarda zorunlu hale getirilmeli. Böylece özel gereksinimli öğrencilerin anayasal hakkı olan ayrım gözetmeksizin bireyselleştirilmiş eğitim almaları sağlanabilir.”