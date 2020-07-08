MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaynarca'da sağanak; tarım arazileri ve köprüler sular altında
GeriGündem Kaynarca'da sağanak; tarım arazileri ve köprüler sular altında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 08.07.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Kaynarca'da sağanak; tarım arazileri ve köprüler sular altında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

SAKARYA’nın Kaynarca ilçesinde sağanak etkili olurken, 3 köprü ve tarım arazileri, sular altında kaldı.

Kaynarca'da yağan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Balcılar, Sarıköy ve Müezzinler mahallelerinde bulunan köprüler, sular altında kaldı. Mahallelere bağlantıyı sağlayan köprülerin sular altında kalması nedeniyle ulaşım kesildi. Kaynarca’da çok sayıda tarım arazisini de su basarken, itfaiye ve belediye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle