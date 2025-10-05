Kaynar suyla işkence… Vicdansız abi ve baba tutuklandı

Haberin Devamı

MANİSA Yunusemre’de Lalapaşa Camisi’nin imamı, 29 Eylül’de saat 15.30 sıralarında, imam odasının kilidinin kırıldığını gördükten sonra durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, yapılan incelemede 2 erkek ve 1 kızın cami kapısını zorlayarak içeri girdiği ve uygun olmayan davranışlarda bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin T.G. (21)., M.E.A. (18) ve kız çocuğu S.A. (16) olduğunu belirledi. Şüpheliler, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, T.G. ve M.E.A. tutuklandı.

BABASI DA YAKALANDI

Öte yandan, olayın ardından ağabey M.A.İ.A. (19) ise kız kardeşi S.A.’ya şiddet uyguladı, üzerine kaynar su döküp, ayaklarını öptürdü. M.A.İ.A.’nın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştığı ve tepki çeken görüntülerde, ağabeyinin S.A.’ya “Kapanacaksın ayağıma, kapan özür dile” dedikten sonra elindeki kaynar suyu döktüğü, kız kardeşinin saçından tutarak şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından şüpheli M.A.İ.A.’nın adresini belirledi. Önceki gün 22.00 sıralarında evinde yakalanan M.A.İ.A.’nın, gözaltına alınmadan önce tişörtünü yakıp ardından bıçakla kendine zarar verdiği öğrenildi. Kolundan yaralanan M.A.İ.A., Manisa Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.A.İ.A., adliyeye sevk edildi. M.A.İ.A.’nın babası G.A. da polis tarafından gözaltına alındı. Baba-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Manisa Valiliği’nin talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, şiddete maruz kalan çocuk için gerekli tedbir çalışmaları başlatıldı. Emniyetteki işlemleri biten S.A., önceki gece Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İlk Kabul Birimi’nce koruma altına alındı. S.A.’nın barınma, psikodestek ve sağlık taramasından faydalanacağı bildirildi.

M.A.İ.A., kardeşine işkence ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.