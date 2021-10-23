'Kaynaklar hizmete yeter'

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EŞİT HİZMET GÖTÜRECEĞİZ

“Devletimiz zengin bir devlettir. Belediyelerimiz ellerindeki imkânları çarçur etmeden, birilerine kaynak aktarmadan halk için kullanabiliyorlarsa zaten bu para hizmet etmeye yeter. Sadece hizmet etmeye yeter anlayışıyla değil her yıl bütçelerini ayrıca büyütüyorlar. Belediyeler bunu yaptığına göre Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor, Millet İttifakıyla birlikte. Bütün talana, talan düzenine son vereceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız. Bize oy versin vermesin bütün vatandaşlara eşit hizmet götüreceğiz.

YENİ DOĞAN VERGİ ÖDÜYOR

Devletler de saydam yönetilmek zorundadır. Hepiniz vergi ödüyorsunuz. Yeni doğan çocuk vergi ödemeye başlar, altına bez bağlarsınız vergi ödersiniz. Bunun doğru kullanılması lazım. Bir devletin itibarı vardır. Geçmiş iktidarlar, itibarlı devletlerle bir araya gelmiş bir anlaşma yapmış; Mali Eylem Görev Gücü diye. Bu anlaşmayı imzalayan ülkelerden birisi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Mali Eylem Görev Gücü Grubunda olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti gri listeye alındı, yani şüpheli devlet listesine alındı. Bu ülkenin itibarını bozmaya kimin ne hakkı var? Uyuşturucu baronlarının elini kolunu sallayarak gezdiği bir ülkede güvenlik olabilir mi?

BU HEDEFE KİLİTLENİN

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Bir devletin parası o devletin onuru ve şerefidir. Nasıl olur da Türk Lirası kar gibi erir? Vatandaşlarıma şunu rahatlıkla söylüyorum; belediye başkanlarımıza bakınız, nasıl çalıştıklarını görünüz, aynı çalışmayı Türkiye içinde bütün dostlarımızla birlikte yapacağız. Huzuru getireceğiz, bereketi getireceğiz. Hiç kimseyi kimliğinden, inancından ötürü, yaşam tarzından ötürü ayırmayacağız, ayrıştırmayacağız. Bu hedefe kilitlenin.”