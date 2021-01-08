Kaynak suyuyla mermer kestiler... Pes!

İbradı ilçesi Güneykaya Mahallesi sınırları içerisinde 3 yıl önce faaliyete geçen mermer ocağı, delik delme, kesme, blok boyutuna getirme aşamaları sırasında ihtiyaç duyulan suyu, ocak faaliyetinin başlangıcında tankerlerle sağlamaya başladı. Ancak bu işlem, maliyeti ve üretim zamanını olumsuz yönde etkileyince ocak yönetimi Harmankaya mevkisinden çıkan yeraltı suyu kaynağını borularla ocak faaliyet alanına yönlendirdi.

VATANDAŞ İHBAR ETTİ

Bir süre sonra bölgedeki boruları fark eden mahalle sakinleri, konuyu Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü’ne ihbar etti. Yapılan incelemede; ocak yönetiminin kaçak yollarla boru hattı döşeyip su kaynağından usulsüz çekim yaptığını raporladı. İlgili birimler jet hızıyla boruları keserek usulsüz su teminini engelledi ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

KRİSTAL GİBİ SU

Bölge halkının da tepkisini çeken olayın detaylarını Hürriyet’e anlatan Güneykaya Mahallesi Muhtarı Adem Altıntaş, “Mermer ocağının heba ettiği su kristal gibi tertemiz. Biz yaz aylarında susuzluk çekerken onlar bu suyu ocakta kullanmışlar” diye konuştu. Kaçak su kullanımının tespiti sonrası ocak yönetimi ile konuştuğunu da anlatan Altıntaş, “Tepkiler artınca ben de mermer ocağı müdürüne neden böyle bir yola başvurduklarını sordum. Bana ‘Su boşa akıyordu, kullandık’ diye yanıt verdi. Türkiye kuraklıkla boğuşurken karşımızda böyle bir anlayış var” dedi.

UMARIM KURUMAMIŞTIR

Mahallenin su ihtiyacının Üçoluk mevkisinde bulanan başka bir kaynaktan karşılandığını kaydeden Altıntaş, şöyle devam etti: “Yağışların az oluşu bizi de etkiledi. O yüzden ocağın kullandığı alandan da su temini için resmi başvuru yaptık. Tabii ocağın hangi tarihten beri oradan su çektiğini bilmiyoruz. Umarım kaynak kurumamıştır.”

BORULAR KESİLDİ

Yeraltı su kaynağından usulsüz su temini yapıldığını doğrulayan ASAT Genel Müdürü avukat İbrahim Kurt, “Su kaynağından ocağa kadar kaçak olarak döşenen borular kesildi. Bölgedeki inceleme devam ediyor” diye konuştu. Uzmanlar kaliteye bağlı olarak 1 metreküp pazarlanabilir blok üretimi için harcanan su miktarının 630 litre olduğunu vurguluyor.