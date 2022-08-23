Kaymakamlıktan 'Milyonfest Fethiye' iptali

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Fethiye Belediyesi'nin desteğiyle 1-4 Eylül'de düzenlenmesi planlanan; Mor ve Ötesi, Cem Adrian, Sena Şeker, Hedonutopia, Manga, Dolu Kadehi Ters Tut, Ozbi, Gökçe, Athena, Fatma Turgut, Eypio, Dedublüman, Duman, Flört, Evdeki Saat ve Selda Bağcan'ın da yer alacağı müzik festivali 'Milyonfest', Fethiye Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. Festivalin biletleri, internet üzerinden bir süredir satılıyordu.

'KARARI GENÇLERİMİZİN TAKDİRİNE SUNUYORUM'

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı ama sabah valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı'nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyonfest'i, kaymakamlık iptal etti. Gerekçesi yok. İdare Mahkemesi'ne başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ancak söz konusu Fethiye Belediyesi'nin İnlice Plajı'ndaki yapacağı konser olunca iptal ediliyor. Bu kararı gençlerimizin takdirine sunuyorum" dedi.

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KAYMAKAMLIK AÇIKLAMASI

Fethiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise plajın Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde olması nedeniyle festivalin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün İnlice Halk Plajı ile ilgili yapılan incelemede söz konusu alanın Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, doğal karakteri korunacak alan ve arkeolojik SİT alanı içerisinde kaldığı, organizasyonun incelenmesi neticesinde, çadır, kamp alanları, karavan park alanları gibi şekilde düzenlemeler olacağı ve bu düzenlemeler sonucu bölgede yoğun insan trafiği, ses ve ışık etkileri yoğun insan faaliyetleri sebebiyle ekolojik dengeye zarar verilebileceği, özel koruma bölgeleri ile doğal SİT alanlarında izin alınmasının uygun olacağı, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'nün İnlice Mahallesi'ndeki orman ve halk plajı civarındaki ilgili festivalin yapılmamasına dair görüşü, İnlice Muhtarlığını ve İnlice Köyü Kalkındırma Geliştirme, Çevreyi Koruma Derneği'nin faaliyetin yapılmamasına dair 15 Ağustos tarihli dilekçeleri, tüm bu gerekçelerle 01-04 Eylül 2022 tarihlerinde İlçemiz İnlice Mahallesi İnlice Halk Plajında yapılması planlanan Milyonfest 2022 Rock Festivali organizasyonunun yapılması kaymakamlığımızca uygun görülmemiştir" denildi.