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Kaymakamlıkta insanlık dersi! Müdür beyi etkileyen görüntü... Fark edince kayıtsız kalamadı

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Havran#Çizme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 11:51

Balıkesir'in Havran ilçesinde kaymakamlıktaki işini halletmek için kırsal bölgeden gelen bir vatandaş, çamurlu çizmelerini çıkarıp binaya çorapla girdi. Bunu fark eden daire müdürü ise böylesi duyarlılığa sahip vatandaşın karşısında mahcubiyet duyarak onun çizmelerini elleriyle giydirip "Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın. Senin gibi abilerimiz başımızın tacıdır" dedi.

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Balıkesir’in Havran ilçesinde resmi işlem yaptırmak için Havran Kaymakamlğındaki İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gelen zeytin üreticisi Levent Koca, binanın zeminini kirletmemek için çamurlu çizmelerini binanın giriş merdivenlerinde çıkararak içeriye çoraplarıyla girdi. Durumu fark eden Havran İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, vatandaşın çizmelerini kendi elleriyle giydirerek, "Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın. Senin gibi abilerimiz başımızın tacıdır" dedi.

Kaymakamlıkta insanlık dersi Müdür beyi etkileyen görüntü... Fark edince kayıtsız kalamadı

ZEMİNİ KİRLETMEMEK İÇİN ÇİZMELERİNİ KAPIDA ÇIKARDI

İlçeye bağlı kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi’nde zeytin üreticiliği yapan Levent Koca, tarladaki işinin ardından ehliyet işlemleri için Havran İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne geldi. Yağışlı hava ve arazi şartları nedeniyle çamurlanan çizmeleriyle kamu binasının zeminini kirletmek istemeyen Koca, büyük bir incelik göstererek çizmelerini girişte çıkardı ve işlem bankosuna çoraplarıyla yürüdü.

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Kaymakamlıkta insanlık dersi Müdür beyi etkileyen görüntü... Fark edince kayıtsız kalamadı

MÜDÜR ERHAN DAYI’DAN DUYGULANDIRAN HAREKET

Vatandaşın çoraplarıyla işlem yaptırmaya çalıştığını gören Havran İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, hemen müdahale ederek çizmeleri getirtti ve Koca’nın ayaklarına kendi elleriyle giydirdi. Müdür Dayı’nın bu esnada üretici Levent Koca’ya sarf ettiği, "Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın kalbin. Senin gibi abilerimiz bizim başımızın tacıdır" sözleri kurumda duygusal anlar yaşattı.

Kaymakamlıkta insanlık dersi Müdür beyi etkileyen görüntü... Fark edince kayıtsız kalamadı

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Kamu görevlisi ile üretici vatandaş arasındaki samimi diyalog ve örnek davranış, hem kurumun güvenlik kamerası hem de çevrede bulunanların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kısa sürede vatandaşların büyük takdirini topladı.

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Kaymakamlıkta insanlık dersi Müdür beyi etkileyen görüntü... Fark edince kayıtsız kalamadı

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#Balıkesir#Havran#Çizme

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