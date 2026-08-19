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Kaymakamlıkta dehşet saçan memurun cezası 'rapor' engeline takıldı: Tebliğ edilemiyor

Güncelleme Tarihi:

#Antalya Kepez#Memur Dehşet#Sağlık Raporu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 09:55

Antalya'da Kepez Kaymakamlığı'nda iki tabancayla etrafa ateş açan Milli Eğitim personeli M.Y.'ye verilen aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Tunceli’ye tayin cezaları, sürekli sağlık raporu alarak işe gelmediği için kendisine tebliğ edilemedi.

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Olay, 16 Mart’ta Kepez Kaymakamlık binasında meydana geldi. Kaymakamlık binasında bulunan Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olan M.Y., iş yerine 2 tabancayla geldi. Saat 11.00 sıralarında koridora çıkan M.Y., rastgele ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine çalışanlar ve binada bulunanlar tahliye edilirken, M.Y. kendisini odaya kilitledi.

Kaymakamlıkta dehşet saçan memurun cezası rapor engeline takıldı: Tebliğ edilemiyor

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaymakamlık binasına gelen uzman polis ekipleri, intihar edeceğini söyleyen M.Y., yaklaşık 4,5 saat sonra ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen M.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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Kaymakamlıkta dehşet saçan memurun cezası rapor engeline takıldı: Tebliğ edilemiyor

SALDIRI KAMERADA

Diğer yandan M.Y.'nin kaymakamlık binası içinde silahla ateş ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; iki elinde iki tabanca olan M.Y.'nin koridorda yürüdüğü, buradaki kişileri dışarı çıkmaları için uyardığı, ardından silahla birkaç kez ateş açtığı yer aldı. M.Y.'nin, olay öncesinde sanal medya hesabında paylaştığı videoda, kendisine yapıldığı iddia edilen mobbingden şikayetçi olduğu görüldü.

Kaymakamlıkta dehşet saçan memurun cezası rapor engeline takıldı: Tebliğ edilemiyor

YAPTIRIMLAR TEBLİĞ EDİLEMEDİ

Hakkında yürütülen soruşturma 5 ay sonra tamamlanan M.Y.’ye kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan kesme cezası verildi, Tunceli’nin Ovacık ilçesine tayin edildi. Ancak sağlık sorunları olduğunu beyan ederek rapor alan ve işe gelmeyen M.Y.’ye, yeni görev yeri ve aldığı cezalar tebliğ edilemedi.

Kaymakamlıkta dehşet saçan memurun cezası rapor engeline takıldı: Tebliğ edilemiyor

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Sürekli raporunu uzatan ve dilekçesini vermek için kaymakamlık binasına gelen M.Y., iddiaya göre son gelişinde binada görevli polis memurlarıyla tartıştı. Aynı kurumda görevli Ö.Ç.’nin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten polis memurları, M.Y.’yi içeri almak istemedi. Bunun üzerine M.Y. binadan uzaklaştı.

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#Antalya Kepez#Memur Dehşet#Sağlık Raporu

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