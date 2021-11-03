Kaymakamlık sınavının sürprizi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan, Bidena Rahatsızız demişti Sınırda ABD-Yunan işbirliği hızlanıyorErdoğan, Biden'a 'Rahatsızız' demişti! Sınırda ABD-Yunan işbirliği hızlanıyor#Dedeağaç Üssü
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Midilli cehennemi Her şeyi ifşa etti: Yunan gazeteci öyle şeyler anlattı ki...Midilli cehennemi! Her şeyi ifşa etti: Yunan gazeteci öyle şeyler anlattı ki...#Yunanistan
Tezkere işi Millet İttifakı’nı parçalar mıTezkere işi Millet İttifakı’nı parçalar mı?#Tezkere
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Meteoroloji uyardı Dikkat: Bölge bölge sıralandıMeteoroloji uyardı! Dikkat: Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Korkunç iddia... Ünlü oyuncudan flaş sözlerKorkunç iddia... Ünlü oyuncudan flaş sözler#Alec Baldwin
Haftalar sonra mutlu son... Ve mucize gerçek olduHaftalar sonra mutlu son... Ve mucize gerçek oldu!#Avustralya
Pereiranın yerine Mesut Özil gelebilir"Pereira'nın yerine Mesut Özil gelebilir!"#Nuri Şahin
İlber Ortaylıdan Ermeni kaymakam adayı yorumu: İnşallah vali de olurİlber Ortaylı'dan Ermeni kaymakam adayı yorumu: İnşallah vali de olur#Berk Acar
Ünlü manken annesini anlattı: Süslü Lalenin gurbet öyküsüÜnlü manken annesini anlattı: Süslü Lale'nin gurbet öyküsü#Şebnem Schaefer
Hayırlı işler Kemal BeyHayırlı işler Kemal Bey!#Süleyman Soylu
Demet Şener ile Cem Küpelinin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bittiDemet Şener ile Cem Küpeli'nin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bitti#Demet Şener
Afrika pazarında Türkiye liderAfrika pazarında Türkiye lider#THY
HABERLERGündem Haberleri

Kaymakamlık sınavının sürprizi

#Berk Acar#Kaymakam#Ermeni
Kaymakamlık sınavının sürprizi

110. Dönem kaymakamlık sınavlarını kazanan Berk Acar, Cumhuriyet tarihinin Ermeni cemaatine mensup ilk kaymakamı olmaya aday.

Haberin Devamı

Berk Acar 26 yaşında. İstanbul’da doğdu, geçen yıl özel bir üniversitede hukuk fakültesini bitirdi. Avukatlık stajını Şişli’deki bir hukuk bürosunda yaptı. Ardından 110. Dönem kaymakamlık sınavlarına girmeye karar verdi. 10 Temmuz’da Ankara’da yapılan yazılı sınava 13 bin 374 kişi başvurdu. 110 kişi alınacaktı. 4 Ağustos’ta ismi sınavı geçenler arasındaydı. 72. sıradaydı. Mülakata 475 kişi çağrıldı. Mülakat sonucu açıklandığında ismi yine listedeydi. ‘Cumhuriyet tarihinde Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakam adayı’ olarak evraklarını hazırlamaya başladı.

ÜÇ YILLIK SÜREÇ

Berk Acar için resmî süreç evraklarını İçişleri Bakanlığı’na teslim ettikten sonra başlayacak. Acar önümüzdeki üç yıl boyunca ‘kaymakam adayı’ unvanıyla staj yapacak. İlk stajına bir valilikte başlayacak. 2 aylık bu stajın ardından ‘kaymakam refiki’ denilen statüyle görevdeki kıdemli bir kaymakamın yanında 2 ay bir staj daha yapacak. Bütün bu süreçler, ilgili yöneticilerin gözetim ve denetiminde olacak. Bu sürecin ardından bakan onayıyla vekaleten ilçelerde kaymakam olarak da görev yapacak. 3 yıllık adaylık sürecinin son bir yılı da dil ve kültür eğitimi amaçlı olarak yurt dışında geçecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle asaleten ataması yapılacak. Kıdemine uygun ilçelerde kaymakam olarak ve İçişleri Bakanlığı’nda daire başkanı, şube müdürü veya genel müdür olarak çalışabilecek. Belli bir kıdemi tamamladığı zaman da herhangi bir vilayetin valisi olarak da görev yapabilecek.

Kaymakamlık sınavının sürprizi

Haberin Devamı

ORTAYLI: İNŞALLAH VALİ DE OLUR

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Berk Acar’ın kaymakam adaylığını şöyle değerlendirdi: “İnşallah hep başarılı olur ve makam-ı vilayete (valilik) kadar çıkar. Osmanlı zamanında Hariciye’de de Mülkiye’de de Ermeni vatandaşlardan üst düzey görevli çok vardı. Ama Osmanlı sonrası dönem içinde ilk defa duyuyorum bunu. Geçmişte başarıyla hizmet etmiş çok Ermeni devlet adamlarımız vardı.”

Kaymakamlık sınavının sürprizi

Levon Panos Dabağyan’ın kitabı Osmanlı İmparatorluğu’nda vali, paşa ve nazır gibi unvanlarla üst düzey görevler yapmış Ermenileri anlatıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berk Acar#Kaymakam#Ermeni

BAKMADAN GEÇME!

İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer
Midilli kâbusu

Midilli kâbusu

#Yunanistan