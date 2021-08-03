Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından düzenlenen Kaymakamlık sınavı 10 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. Binlerce kaymakam adayının katıldığı sınavın ardından Kaymakamlık sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM yayınlandığı takvimle sonuç tarihini paylaştı. Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve kaymakam olarak görev yapmak isteyenlerin girdiği 2021 Kaymakamlık sınavı sonuç tarihi için geri sayım devam ediyor. Takvime göre kaymakamlık sınav sonuçları ağustos ayında erişime açılacak.
ÖSYM TAKVİMİ PAYLAŞTI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2021 sınav takvimine göre 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınav sonuçları, 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.