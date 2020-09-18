Kaymakamlık sınavı ne zaman 2020? Kaymakamlık sınavı süresi ve konu dağılımı!

Kaymakamlık sınavı başvurularının başlamasıyla birlikte sınav tarihi ve konularına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Kaymakamlık sınavı ekim ayı içerisinde gerçekleşecek. Peki, kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? 2020 Kaymakamlık sınavı konuları neler, sınavda kaç soru var? İşte 2020 Kaymakamlık sınavı konuları ve soru sayısıyla ilgili bilgiler...

2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık), 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da yapılacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktı. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

2020 KAYMAKAMLIK SINAVI KONULARI

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

KAYMAKAMLIK SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.