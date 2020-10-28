Kaymakamlık önündeki durakta şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı

Yenişehir Mahallesi'nde bulunan İzmit Kaymakamlığı binasının önündeki otobüs durağının yan tarafında el çantası olduğunu görenler, şüphelenip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile patlattı. Çantanın boş olduğu anlaşılırken, cadde, yeniden trafiğe açıldı.