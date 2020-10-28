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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 15:20 | Son Güncelleme:

Kaymakamlık önündeki durakta şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı

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Kaymakamlık önündeki durakta şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı
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İZMİT'te kaymakamlığın önündeki otobüs durağının yanında unutulan el çantası, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı. Ekipler, çantanın boş olduğunu belirledi.

Kaymakamlık önündeki durakta şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı
Yenişehir Mahallesi'nde bulunan İzmit Kaymakamlığı binasının önündeki otobüs durağının yan tarafında el çantası olduğunu görenler, şüphelenip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile patlattı. Çantanın boş olduğu anlaşılırken, cadde, yeniden trafiğe açıldı.

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