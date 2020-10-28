Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
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Kaymakamlık önündeki durakta şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı
İZMİT'te kaymakamlığın önündeki otobüs durağının yanında unutulan el çantası, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı. Ekipler, çantanın boş olduğunu belirledi.
Yenişehir Mahallesi'nde bulunan İzmit Kaymakamlığı binasının önündeki otobüs durağının yan tarafında el çantası olduğunu görenler, şüphelenip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile patlattı. Çantanın boş olduğu anlaşılırken, cadde, yeniden trafiğe açıldı.
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