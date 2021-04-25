Kaymakamlık çalışma saatleri 2021 - Kaymakamlık saat kaçta kapanıyor/açılıyor?

Kaymakamlık ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve kaymakamlığın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Kaymakamlık 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Fakat Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında çalışma saatleri değişiklik gösterebilir. İşte detaylar…

KAYMAKAMLIK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Kaymakamlık, ilçede hükumetin temsilcisi olarak bilinir. İlçenin genel idaresi ve sorumluluğu kaymakama aittir. İlçenin en yetkili kamu görevlisidir. Kaymakamlar İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev almaktadır.

Kaymakamın başlıca görevleri, ilçede yasaların uygulanmasını sağlamak, valinin emirlerini uygulamak, çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlamak, halkın şikayetlerini dinlemek, ihtiyaçlarını saptamak ve giderilmesi için gerekli önlemleri almaktır.

Kaymakamlık, 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

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