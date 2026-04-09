Kaymakamın makam aracı ile çarpışan aracın sürücüsü toprağa verildi

#Trafik Kazası#Eskişehir#Kaymakam
Kaymakamın makam aracı ile çarpışan aracın sürücüsü toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 15:43

Eskişehir'de Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un makam aracı ile çarpışan otomobilin sürücü Mehmet Tümer (63), toprağa verildi.

Kaza, önceki gece Sivrihisar ilçesi Hamamkarahisar mevkisinde meydana geldi. Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un içerisinde bulunduğu Muhammet Kömürcü yönetimindeki 26 AA 112 plakalı makam aracı ile karşı yönden gelen Mehmet Ali Tümer idaresindeki 26 HE 018 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Kaymakam Kurt ile şoförü Kömürcü yaralanırken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Tümer hayatını kaybetti.

Kaymakamın makam aracı ile çarpışan aracın sürücüsü toprağa verildi

Mehmet Ali Tümer için Odunpazarı ilçesindeki Ziyapaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Tümer ailesinin yakınları ve dostları katıldı. Mehmet Ali Tümer, cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaymakamın makam aracı ile çarpışan aracın sürücüsü toprağa verildi

Öte yandan kazada yaralanan Kaymakam Muhammed Raşit Kurt ve şoförü Muhammet Kömürcü'nün hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.  

Kaymakamın makam aracı ile çarpışan aracın sürücüsü toprağa verildi

#Trafik Kazası#Eskişehir#Kaymakam

